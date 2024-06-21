«Бавария» улучшила предложение по Пальинье

Трансферная сага с участием полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи продолжается. 28-летний футболист хочет перейти в «Баварию», однако переговоры получаются непростыми.

Как сообщает немецкий Sky, «Бавария» снова улучшила предложение по трансферу Пальиньи. Теперь мюнхенцы предлагают за хавбека сборной Португалии около 45 миллионов евро. «Фулхэм» хочет заработать больше.

Переговоры будут продолжаться, хотя «Бавария» пытается подстраховаться и параллельно изучает другие варианты по усилению средней линии поля.

Отметим, что Жоау Пальинья выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года.