Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джо Харт оценил украинца Мудрика

21 Июня 2024 • 22:39 Комментировать

Полтора года назад «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро было заложены в сделку с «Шахтёром» как бонусы. Впрочем, игра украинца в английском клубе оставляет желать лучшего. Комментарий по поводу Мудрика дал бывший голкипер сборной Англии Джо Харт. Он играл против Михаила в составе «Селтика» в Лиге чемпионов.

«У него огромный талант. Я играл против него, когда он был очень уверен в себе в «Шахтёре». Честно говоря, у них тогда была довольно средняя команда, и мы играли хорошо. Но он забил мне в обоих матчах. Я был взволнован, когда он подписал контракт с клубом АПЛ. Он ещё молод, а нынешний «Челси» представляет собой сложный клуб. Если Мудрик будет играть, когда они встанут на ноги, я буду рад на это посмотреть», - сказал Харт BBC.
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Джо Харт Михаил Мудрик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
23:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Олисе предпочёл «Баварию» грандам АПЛ
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» улучшила предложение по Пальинье
22:39 · Англия. Премьер-лига
Джо Харт оценил украинца Мудрика
22:19 · Англия. Премьер-лига
Олисе сделал выбор между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из борьбы за Олисе, в гонке остаются три клуба
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать игрока сборной Испании
19:59 · Англия. Премьер-лига
За Каземиро готовы заплатить 30-35 млн евро
18:10 · Англия. Премьер-лига
Бертранд завершает карьеру
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Баварии» интересен форвард «Барселоны»
14:22 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» сделало предложение «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду слухи
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за звездой с ценником в 120 млн евро 1
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Зиркзее 1
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Рома» может подписать игрока «Манчестер Сити»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» возродил интерес к защитнику «Челси»
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» опасается, что Кудус попросится на выход
Все новости
Рекомендуем