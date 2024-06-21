Джо Харт оценил украинца Мудрика

Полтора года назад «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро было заложены в сделку с «Шахтёром» как бонусы. Впрочем, игра украинца в английском клубе оставляет желать лучшего. Комментарий по поводу Мудрика дал бывший голкипер сборной Англии Джо Харт. Он играл против Михаила в составе «Селтика» в Лиге чемпионов.

«У него огромный талант. Я играл против него, когда он был очень уверен в себе в «Шахтёре». Честно говоря, у них тогда была довольно средняя команда, и мы играли хорошо. Но он забил мне в обоих матчах. Я был взволнован, когда он подписал контракт с клубом АПЛ. Он ещё молод, а нынешний «Челси» представляет собой сложный клуб. Если Мудрик будет играть, когда они встанут на ноги, я буду рад на это посмотреть», - сказал Харт BBC.