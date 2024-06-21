Олисе сделал выбор между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Кристал Пэлас» Майкл Олисе определился с предпочтительным местом продолжения карьеры.

22-летний игрок представляет интерес для грандов Английской премьер-лиги, но, похоже, предпочитает перебраться в другой чемпионат. Согласно данным The Athletic, француз решил присоединиться к «Баварии». Мюнхенский клуб воспользуется пунктом отступных, который пописан в контракте вингера с «Кристал Пэлас».

Напомним, среди претендентов на Майкла Олисе, оценённого порталом Transfermarkt в 55 млн евро, на протяжении долгого времени фигурировали «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако в последний момент лондонцы выбыли из борьбы.