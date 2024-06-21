«Челси» выбыл из борьбы за Олисе, в гонке остаются три клуба

«Челси» решил прекратить попытки согласовать трансфер вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

«Синие» считались главными претендентами на 22-летнего футболиста, но в итоге сочли запрос «орлов» завышенным, информирует журналист Дэвид Орнштейн. В борьбе за Олисе по-прежнему участвуют «Ньюкасл» и «Бавария», уже ведущие переговоры, также за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Майкла Олисе в 55 млн евро. Трудовой договор игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне Олисе стал автором десяти голов и шести ассистов в 19 матчах Премьер-лиги.