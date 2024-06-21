«Челси» хочет подписать игрока сборной Испании

За последние годы «Челси» потратил большие деньги на новичков, но не преуспел в спортивном плане. Судя по всему, лондонцы и дальше будут продолжать подписывать футболистов. Как сообщает портал TodoFichajes, «пенсионеры» хотят купить вингера «Атлетика» Нико Уильямса. В контракте 21-летнего игрока с клубом из Бильбао прописана опция выкупа за 60 миллионов евро.

Отмечается, что Уильямс будет принимать решение по будущему после Евро-2024 – в настоящий момент футболист находится в расположении сборной Испании. При этом, скорее всего, Нико уйдёт из «Атлетико».

Стоит сказать, что интерес к Нико Уильямсу также проявляют «Барселона» и «ПСЖ».