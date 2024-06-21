За Каземиро готовы заплатить 30-35 млн евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро остаётся на радаре богатых клубов из Саудовской Аравии - «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра». Если верить информации, которую удалось раскопать журналисту Бену Джейкобсу, то за 32-летнего бразильца саудовцы готовы заплатить от 30 до 35 миллионов евро, и это ещё без учёта бонусных выплат.

В то же время отмечается, что самого Каземиро ещё нужно убедить пойти на такой шаг. Очевидно, опытный хавбек не уверен в том, что переезд в Саудовскую Аравию будет лучшим вариантом по его футбольной карьере.

Действующий контракт Каземиро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года.