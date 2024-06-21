Бертранд завершает карьеру

Бывший игрок лондонского «Челси» Райан Бертранд, в своё время прославившийся тем, что дебютировал за клуб прямо в финале Лиги чемпионов, выигранного у «Баварии», объявил о завершении карьеры в 34 года.

- Хочу пролить свет на своё будущее - я завершаю карьеру. И мне не терпится заняться чем-то другим. Больше не спрашивайте меня о моём будущем, - цитирует слова игрока Sky Sports UK.

В последнее время он выступал в Чемпионшипе в составе «Лестера», «лисы» смогли вернуться в высшую лигу английского футбола, хотя сам Бертранд особого участия в этом не принимал. В своей карьере футболист успел провести 19 матчей за сборную Англии, дебютировав за неё в 2012 году.