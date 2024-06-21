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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Баварии» интересен форвард «Барселоны»

21 Июня 2024 • 16:50 Комментировать

Европейские клубы строят планы на трансферном рынке. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к нападающему «Барселону» Марку Гиу.

Отмечается, что выкупить 18-летнего Гиу у «Барселоны» можно будет всего лишь за 6 миллионов евро. При этом каталонский клуб хочет сохранить игрока, обсуждая с ним новое трудовое соглашение. На этом фоне интерес к молодому футболисту только растёт.

За первую команду «Барселоны» Марк Гиу провёл семь официальных матчей, в которых забил два гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона трансферы футбола - лето 2024 Марк Гиу ещё теги
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