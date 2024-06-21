Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Лацио».

Как сообщает Charlotte Duncker, «Лацио» предложило 35,5 миллионов евро за 22-летнего Гринвуда. При этом утверждается, что «красные дьяволы» хотят заработать на продаже своего игрока 47,3 миллиона евро. Ожидается, что «Лацио» улучшит свое первоначальное предложение.

Минувший сезон Гринвуд провел в аренде в испанском «Хетафе». В составе команды он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 млн евро.