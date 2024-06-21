«Ливерпуль» следит за звездой с ценником в 120 млн евро

Европейские гранды строят планы на долгосрочную перспективу. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» входит в число клубов, которые следят за атакующим полузащитником «Баварии» Джамалом Мусиалой. Мерсисайдский клуб надеется воспользоваться желанием футболиста поиграть в Премьер-лиге Англии.

В настоящий момент Джамал Мусиала находится в расположении сборной Германии на чемпионате Европы. Именно Мусиала прямо сейчас является лучшим бомбардиром Евро-2024 – только он забил два гола, расписавшись в воротах Шотландии и Венгрии.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джамала Мусиалу в 120 миллионов евро.