«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Зиркзее

«Манчестер Юнайтед» определился с планами на нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. По информации от Calciomercato, манкунианцы отказались от нидерландца, так как за него запрашивается слишком большая сумма компенсации.

Ранее сообщалось, что «Болонья» будет требовать за Зиркзее в районе 60-70 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» не намерен платить такие деньги за игрока, который в прошлом сезоне стал одним из главных открытий итальянской Серии А.

23-летний Зиркзее отметился 11 голами и 4 результативными передачами в минувшем розыгрыше чемпионата Италии. Ходят слухи, что новый тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта хочет воссоединиться с Джошуа в Турине. Ранее нидерландец выступал под руководством наставника в «Болонье».