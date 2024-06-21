«Рома» может подписать игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес может сменить клубную прописку.

Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер и журналист Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересована римская «Рома». Отмечается, что летом футболист покинет английскую команду, за которую выступает с августа 2022 года. Гомесом также интересуется «Реал Сосьедад».

В минувшем сезоне Гомес 15 раз выходил на поле и отметился одной результативной передачей. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 10 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» действует до 2026 года.