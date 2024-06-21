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«Фулхэм» возродил интерес к защитнику «Челси»

21 Июня 2024 • 11:45 Комментировать

Лондонский «Фулхэм» возродил интерес к центральному защитнику «Челси». По информации от Evening Standard, «дачники» хотят приобрести у «синих» Трево Чалобу, у которого остаётся два года по контракту с нынешним клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что «Челси» не против продать Чалобу ради улучшения финансовой ситуации. Сам Трево хотел бы остаться на «Стэмфорд Бридж», поэтому убедить футболиста в трансфере будет сложно.

Отметим, что «Челси» недавно усилился центральным защитником «Фулхэма» Тосином Адарабиойо, который присоединился к клубу на правах свободного агента. Воспитанник «Манчестер Сити» ранее отказался продлевать контракт с «Фулхэмом».

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