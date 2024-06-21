«Вест Хэм» опасается, что Кудус попросится на выход

Лондонский «Вест Хэм» опасается потерять одного из своих ключевых игроков. Речь идёт о нападающем Мохаммеде Кудусе, который успел провести за команду всего один сезон после трансфера из амстердамского «Аякса».

Как сообщает Football Insider, к Кудусу есть интерес со стороны более престижных клубов. Сам футболист не горит желанием оставаться в «Вест Хэме», который в следующем сезоне не будет участвовать в еврокубках. Ранее сообщалось, что к ганцу проявляет интерес «Ливерпуль».

В своём дебютном сезоне Кудус отметился в Английской премьер-лиге 8 голами и 6 результативными передачами в 33 матчах. 23-летний ганец год назад обошёлся «Вест Хэму» в 43 миллиона евро.