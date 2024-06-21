Английский топ-клуб положил глаз на Гюлера

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Team Talk, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении турецкого хавбека.

Напомним, Гюлер пропустил первую половину прошлого сезона из-за различных травм, но затем успел отметиться шестью голами в десяти матчах Ла Лиги. В следующей кампании полузащитнику не гарантировано стабильное место в стартовом составе, поэтому «Ливерпуль» может переманить Арду с помощью гарантий игровой практики.

Ранее также сообщалось, что Гюлер может уйти в аренду в «Реал Сосьедад». Тренер «сливочных» Карло Анчелотти недавно говорил, что Арда останется на «Сантьяго Бернабеу» на следующий сезон.