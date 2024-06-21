​Ширер: «Нападки на тен Хага несправедливы»

Легендарный Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ с 260-ю мячами, высказался по поводу ситуации в «Манчестер Юнайтед». Возглавивший клуб два года тому назад нидерландский специалист Эрик тен Хаг не смог вывести команду на новый уровень - она, скорее, стала выступать ещё хуже, хотя и смогла выиграть трофей.

Тем не менее, нападки на тен Хага Ширер считает несправедливыми:

- Они говорят, что поддерживают его, но в то же время публично признают, что вели переговоры с другими специалистами. Разве это поддержка тренера? О таких переговорах надо молчать, - цитирует слова Ширера DailyStar.