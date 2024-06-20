Владелец «Манчестер Юнайтед» дал понять, какого игрока не смог подписать клуб

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф дал комментарий на тему работы клуба над летними трансферами. Функционер дал понять, что «красные дьяволы» действительно не смогли подписать Жана-Клера Тодибо из «Ниццы» по причине общего владельца.

«В «Ницце» есть игрок, который действительно хотел перейти в «Манчестер Юнайтед». Нам сказали, что мы можем продать его в любой другой клуб Премьер-лиги, но не в «Манчестер Юнайтед». Это несправедливо по отношению к игроку. «Ницца» могла бы стать отличным дополнением к «Манчестер Юнайтед», - слова Рэтклиффа на своих страницах приводит The Times.