Владелец «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему тен Хага не уволили

Джим Рэтклифф, который является владельцем «Манчестер Юнайтед», дал комментарий по поводу решения оставить Эрика тен Хага на должности главного тренера команды.

Как известно, в прессе много писали о вероятном увольнении тен Хага из-за финиша команды лишь на восьмом месте в Премьер-лиге. Впрочем, клуб не стал расставаться с нидерландцем и, более того, с тен Хагом могут продлить контракт.