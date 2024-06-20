Рэтклифф: «Все в мире знают Манчестер благодаря «Манчестер Юнайтед»

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф подчеркнул особый статус своего клуба в мировой системе координат.

«Все в мире знают Манчестер благодаря «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» - это как Coca-Cola, не так ли? Все о нём знают. Я не знаю, почему, но это факт», - слова Рэтклиффа приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что компания INEOS Джима Рэтклиффа выкупила часть акций «Манчестер Юнайтед» зимой. Именно INEOS взяла на себя управление футбольными делами клуба.

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» завершил лишь на восьмой позиции в таблице.