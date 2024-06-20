«Челси» сделал 3 предложения по трансферу Омородиона

Лондонский «Челси» трижды обращался к мадридскому «Атлетико» для трансфера нападающего Самюэля Омородиона. По информации от журналиста Маттео Моретто, последнее предложение «синих» достигло 50 миллионов евро + бонусы, но «матрасники» отказались от продажи.

«Атлетико» хочет сохранить Омородиона на следующий сезон, но другие источники ранее сообщали, что испанец может покинуть команду, если летом за него будет предложено в районе 80 миллионов евро.

Последний сезон Омородион провёл на правах аренды за «Алавес», в составе которого отметился девятью голами и одним результативным пасом.