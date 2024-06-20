Владелец «Манчестер Юнайтед»: У нас нет звёзд

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф дал понять, что нынешний состав команды не является звёздным.

«Чтобы улучшить результаты, нам понадобится два-три трансферных окна. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет футболистов, стоимость которых оценивается в 100 миллионов евро или выше. Я не уверен, что мы сможем закрыть все проблемы уже в первое трансферное окно», - цитирует Рэтклиффа портал Goal.

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции в турнирной таблице. При этом команда Эрика тен Хага смогла выиграть Кубок Англии и за счёт этого вышла в еврокубки.