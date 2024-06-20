Владелец «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим быть там, где сейчас «Реал»

«У «Манчестер Юнайтед» есть возможности для того, чтобы стать лучше во всем. И мы будет прогрессировать. «МЮ» хочет быть там, где сейчас находится мадридский «Реал». Однако для этого нужно время. Думаю, мы справимся со своей работой. Нам нужно два или три трансферных окна, чтобы улучшить ситуацию», - передает слова руководителя BNN Bloomberg.