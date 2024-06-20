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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим быть там, где сейчас «Реал»

20 Июня 2024 • 12:56 Комментировать

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф намерен вывести манкунианцев на новый уровень.

«У «Манчестер Юнайтед» есть возможности для того, чтобы стать лучше во всем. И мы будет прогрессировать. «МЮ» хочет быть там, где сейчас находится мадридский «Реал». Однако для этого нужно время. Думаю, мы справимся со своей работой. Нам нужно два или три трансферных окна, чтобы улучшить ситуацию», - передает слова руководителя BNN Bloomberg.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице.

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Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф ещё теги
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