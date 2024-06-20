Тренер «Ливерпуля» Слот пошутил на тему жалоб Клоппа на расписание

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп регулярно жаловался на то, что матчи его команды ставятся на 12:30 по местному времени в субботу. Любопытно, что игру первого тура против «Ипсвича» «Ливерпуль» проведёт как раз в такое время, хотя Клоппа уже нет в клубе. Комментарий на этот счёт дал новый рулевой мерсисайдцев – Арне Слот.

«Мне сказали, что первый матч будет в 12:30. Насколько я знаю, Юрген много жаловался на это. Вероятно, составители расписания подумали: «Раз Юргена нет, давайте снова постав их на 12:30!» - слова Слота приводит в социальных сетях журналист Дэвид Линч.

В прошлом чемпионате Англии «Ливерпуль» занял третье место.