«Лестер», который вернулся в Английскую премьер-лигу, назначил нового главного тренера. Пост наставника команды занял валлийский специалист Стив Купер, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Горжусь, что меня назначили главным тренером «Лестера». Это отличный футбольный клуб с богатой историей. У него прекрасные болельщики. Рад, что буду работать с такой талантливой командой», - передает слова тренера пресс-служба.
В минувшем сезоне пост главного тренера «Лестера» занимал Энцо Мареска. Специалист покинул клуб и перешел на работу в лондонский «Челси».
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