Мадуэке: «Когда Чуквуэмека полностью в форме, он становится проблемой для соперников»

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке высказался об уровне игры полузащитника Карни Чуквуэмеки, который пропустил большую часть минувшего сезона из-за различных травм.

«Когда он полностью в форме, он становится проблемой для соперников. Поэтому я не могу дождаться следующего сезона, чтобы он был в форме с самого начала сезона и просто показал всем, на что он способен», – цитирует футболиста Саймон Филлипс.

Мадуэке закончил последний сезон с 5 голами и 2 результативными передачами в своём активе. Что касается Чуквуэмеки, полузащитник отметился одним голом и ассистом в 9 матчах чемпионата.