Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мадуэке: «Когда Чуквуэмека полностью в форме, он становится проблемой для соперников»

20 Июня 2024 • 11:58 Комментировать

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке высказался об уровне игры полузащитника Карни Чуквуэмеки, который пропустил большую часть минувшего сезона из-за различных травм.

«Когда он полностью в форме, он становится проблемой для соперников. Поэтому я не могу дождаться следующего сезона, чтобы он был в форме с самого начала сезона и просто показал всем, на что он способен», – цитирует футболиста Саймон Филлипс.

Мадуэке закончил последний сезон с 5 голами и 2 результативными передачами в своём активе. Что касается Чуквуэмеки, полузащитник отметился одним голом и ассистом в 9 матчах чемпионата.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Нони Мадуэке Карни Чуквуэмека ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Месси объяснил, почему не говорит на английском Террористы планировали стрелять в игроков «Реала»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июня
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» назначил нового главного тренера 1 официально
11:58 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Когда Чуквуэмека полностью в форме, он становится проблемой для соперников»
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сомневается в трансфере Луиса Диаса
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может предложить «Ньюкаслу» деньги и своего игрока в обмен на Гимараэса 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Юнайтед» отказал «Баварии» 1
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил 30 миллионов за полузащитника «Барселоны»
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал двух топ-защитников на замену Карвахалю
05:28 · Англия. Премьер-лига
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
03:24 · Англия. Премьер-лига
Защитник сборной Италии Калафьори принял решение по своему будущему
02:48 · Чемпионат Европы 2024
Уокер: «В футболе можно учиться, даже если тебе 34 года»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» предложил новый контракт своему лидеру, на которого претендуют топ-клубы
00:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какого игрока «Ювентус» включит в сделку по Дугласу Луису вместо Маккенни слухи
00:02 · Англия. Премьер-лига
Слот объяснил, зачем смотрел видео тренировок Клоппа в «Ливерпуле»
19 Июня
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Уокер: «Эриксен доказал, что обладает невероятным характером»
Все новости
Рекомендуем