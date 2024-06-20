«Барселона» сомневается в трансфере Луиса Диаса

Каталонская «Барселона» сомневается в целесообразности трансфера вингера Луиса Диаса из «Ливерпуля». «Сине-гранатовые» считают, что колумбиец очень похож по профилю на Ансу Фати, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Брайтон».

По информации от Mundo Deportivo, спортивный директор «Барселоны» Деку хочет пригласить Луиса Диаса, но остальные члены руководства скептически относятся к кандидатуре колумбийского вингера.

Луис выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. 27-летний футболист отметился 8 голами и 5 результативными передачами в Английской премьер-лиге. Ранее Диас заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле».