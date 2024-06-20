«Арсенал» может предложить «Ньюкаслу» деньги и своего игрока в обмен на Гимараэса

Лондонский «Арсенал» придумал, как провернуть трансфер опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса. По информации от Football Transfers, «канониры» готовы предложить за бразильца солидную сумму и одного и своих футболистов в обмен.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Гимараэса составляет 115 миллионов евро. «Арсенал» не хочет платить такие деньги, но не против сбить ценник с помощью своих футболистов.

«Арсенал» этим летом может расстаться с Эмилем Смитом-Роу, Эдди Нкетией и запасным голкипером Аароном Ремсдейлом, который как раз был интересен «Ньюкаслу».