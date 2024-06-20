Звезда «Манчестер Юнайтед» отказал «Баварии»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не захотел переходить в мюнхенскую «Баварию». Об этом рапортуют журналисты Trivela.

Согласно сведениям источника, немецкий гранд сделал запрос по трансферу 32-летнего игрока, однако тот отказался от перехода.

Напомним, что Каземиро защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Каземиро рассчитано до лета 2026 года.