«Манчестер Юнайтед» предложил 30 миллионов за полузащитника «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес может сменить чемпионат Испании на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Источник рапортует, что руководство «Манчестер Юнайтед» предложило 30 миллионов за испанского футболиста. «Барселона», в свою очередь, не горит желанием расставаться с полузащитником.

21-летний Фермин выступает за первую команду «сине-гранатовых» с лета 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в середине 2027-го.

В минувшем сезоне Ла Лиги Лопес провел 31 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей.