«Реал» выбрал двух топ-защитников на замену Карвахалю

Фланговый защитник Дани Карвахаль может покинуть мадридский «Реал» летом 2025 года. Об этом рапортует AS. В связи с этим руководство «сливочных» начало подыскивать ему замену.

В списке кандидатов на место испанца фигурируют два имени. Речь идет о защитнике «ПСЖ» Ашрафе Хакими и представителе лондонского «Челси» Рисе Джеймсе. Пока в Мадриде не определились с приоритетным выбором.

Карвахаль – воспитанник академии «королевского» клуба. За мадридскую команду Дани провел в прошлом сезоне 41 встречу, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.