«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»

Бывший защитник сборной Бразилии Бранко поделился мнением об игре 17-летнего Эстевао Виллиана.

Вингер «Палмейраса» должен перебраться в лондонский «Челси» в следующем году, когда отметит 18-летие. Стоимость сделки может достичь 60 млн евро с учётом бонусов.

«Я скажу то, о чём раньше никогда не говорил. При всём уважении к остальным, Эстевао Виллиан – лучший бразильский игрок из всех, кого мне доводилось видеть со времён Неймара», – приводит Ginga Bonito слова Бранко, выигравшего чемпионат мира в 1994 году в составе сборной Бразилии.

Виллиан успел провести 22 матча за первую команду «Палмейраса». На его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи.