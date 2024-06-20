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«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»

20 Июня 2024 • 05:28 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
...
Ред Булл Брагантино
Через 20 ч. 53 мин.

Бывший защитник сборной Бразилии Бранко поделился мнением об игре 17-летнего Эстевао Виллиана.

Вингер «Палмейраса» должен перебраться в лондонский «Челси» в следующем году, когда отметит 18-летие. Стоимость сделки может достичь 60 млн евро с учётом бонусов.

«Я скажу то, о чём раньше никогда не говорил. При всём уважении к остальным, Эстевао Виллиан – лучший бразильский игрок из всех, кого мне доводилось видеть со времён Неймара», – приводит Ginga Bonito слова Бранко, выигравшего чемпионат мира в 1994 году в составе сборной Бразилии.

Виллиан успел провести 22 матча за первую команду «Палмейраса». На его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи.

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Челси Палмейрас Сборная Бразилии Неймар Эстевао Виллиан ещё теги

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ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ РЕД БУЛЛ БРАГАНТИНО
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05:28 · Англия. Премьер-лига
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
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