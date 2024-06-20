Защитник сборной Италии Калафьори принял решение по своему будущему

Центральный защитник «Болоньи» и сборной Италии Рикардо Калафьори предпочитает остаться в Серии А.

На 22-летнего игрока претендует «Ювентус», также в его приобретении заинтересованы гранды Английской премьер-лиги, в числе которых «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, центрбек хочет остаться в Италии. Он уже дал согласие «Ювентусу», но договориться с «Болоньей» туринцам по-прежнему не удалось – предлагаемых 20-25 млн евро недостаточно для «россоблу».

Рикардо Калафьори стал автором двух голов и пяти ассистов в 30 матчах прошедшего розыгрыша Серии А. За сборную Италии футболист провёл три игры, включая недавнюю встречу со сборной Албании на Евро-2024.