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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ

20 Июня 2024 • 01:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

«Манчестер Юнайтед» занимается поиском нового опорного полузащитника на место Каземиро.

Бразилец с высокой вероятностью покинет ряды «красных дьяволов» этим летом – на него есть спрос в Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» наверняка подпишет нового опорника, если Каземиро уйдёт, и в качестве одного из вариантов рассматривается Эдсон Альварес из «Вест Хэма». Кандидатура мексиканца уже обсуждалась внутри клуба и была одобрена Эриком тен Хагом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 35 млн евро. В «Вест Хэме» считают хавбека одним из ключевых игроков, поэтому манкунианцам будет непросто провернуть сделку.

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