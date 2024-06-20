«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занимается поиском нового опорного полузащитника на место Каземиро.

Бразилец с высокой вероятностью покинет ряды «красных дьяволов» этим летом – на него есть спрос в Саудовской Аравии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» наверняка подпишет нового опорника, если Каземиро уйдёт, и в качестве одного из вариантов рассматривается Эдсон Альварес из «Вест Хэма». Кандидатура мексиканца уже обсуждалась внутри клуба и была одобрена Эриком тен Хагом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 35 млн евро. В «Вест Хэме» считают хавбека одним из ключевых игроков, поэтому манкунианцам будет непросто провернуть сделку.