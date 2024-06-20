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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» предложил новый контракт своему лидеру, на которого претендуют топ-клубы

20 Июня 2024 • 01:39 Комментировать
Брентфорд
...
Кристал Пэлас
18.08 16:00

В «Кристал Пэлас» делают всё возможное для сохранения вингера Майкла Олисе.

22-летний игрок является трансферной целью «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других грандов. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» не намерен расставаться с Олисе нынешним летом – футболисту уже предложен новый контракт.

В то же время, как отмечает источник, в «Челси» по-прежнему считают, что смогут провернуть трансфер Олисе. «Синие» уже установили связь с французом и буквально одержимы идеей его приглашения.

В контракте Майкла Олисе прописан пункт отступных на сумму, близкую к 70 млн евро.

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БРЕНТФОРД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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