«Кристал Пэлас» предложил новый контракт своему лидеру, на которого претендуют топ-клубы

В «Кристал Пэлас» делают всё возможное для сохранения вингера Майкла Олисе.

22-летний игрок является трансферной целью «Челси», «Манчестер Юнайтед» и других грандов. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Кристал Пэлас» не намерен расставаться с Олисе нынешним летом – футболисту уже предложен новый контракт.

В то же время, как отмечает источник, в «Челси» по-прежнему считают, что смогут провернуть трансфер Олисе. «Синие» уже установили связь с французом и буквально одержимы идеей его приглашения.

В контракте Майкла Олисе прописан пункт отступных на сумму, близкую к 70 млн евро.