«Ювентус» и «Астон Вилла» намерены провернуть обмен игроками, несмотря на отказ Уэстона Маккенни участвовать в сделке.

Американский футболист должен был отправиться в бирмингемский клуб вместе с Самуэлем Илингом в обмен на Дугласа Луиса, но не дал согласия. По данным журналиста Грэма Бэйли, в настоящий момент Маккенни не планирует переходить в «Астон Виллу», поэтому вместо него в сделку может быть включён полузащитник Энцо Барренечеа.

В рамках вышеуказанного обмена «Астон Вилла» получит не только двух игроков туринцев, но и денежную сумму – пока неясно, в каком размере.

23-летний Барренечеа провёл прошедший сезон во «Фрозиноне» на правах аренды.