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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, какого игрока «Ювентус» включит в сделку по Дугласу Луису вместо Маккенни слухи

20 Июня 2024 • 00:04 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

«Ювентус» и «Астон Вилла» намерены провернуть обмен игроками, несмотря на отказ Уэстона Маккенни участвовать в сделке.

Американский футболист должен был отправиться в бирмингемский клуб вместе с Самуэлем Илингом в обмен на Дугласа Луиса, но не дал согласия. По данным журналиста Грэма Бэйли, в настоящий момент Маккенни не планирует переходить в «Астон Виллу», поэтому вместо него в сделку может быть включён полузащитник Энцо Барренечеа.

В рамках вышеуказанного обмена «Астон Вилла» получит не только двух игроков туринцев, но и денежную сумму – пока неясно, в каком размере.

23-летний Барренечеа провёл прошедший сезон во «Фрозиноне» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Дуглас Луис Уэстон Маккенни Самуэль Илинг Энцо Барренечеа трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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