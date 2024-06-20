Слот объяснил, зачем смотрел видео тренировок Клоппа в «Ливерпуле»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот просматривал записи тренировок Юргена Клоппа в клубе. Нидерландский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Есть две причины. Конечно, чтобы узнать больше о футболистах, потому что в основном видишь их во время игр. Также для того, чтобы узнать, какова культура, как они тренируются, и к чему они привыкли. Всегда интересно узнать, какими были их идеи на тренировках.

Тренеры в основном подсматривают что-то друг у друга, когда смотрят матчи. Но если вы посмотрите тренировки, это может только помочь. Ясно одно: мы не собираемся повторять те же упражнения. У нас свои идеи. Но интересно посмотреть, как они занимались в течение недели», - сказал Слот пресс-службе «Ливерпуля».