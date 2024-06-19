Рабио не торопится договариваться с «Ювентусом» из-за клуба АПЛ

Полузащитник Адриен Рабио не спешит договариваться с «Ювентусом» о продлении контракта. Причина заключается в том, что француз думает о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» и ждёт предложения от этого клуба Премьер-лиги. Об этом на своих страницах рассказывает издание Tuttosport.

Как известно, подписать Рабио этим летом можно будет бесплатно. Действующий контракт 29-летнего француза с «Ювентусом» рассчитан до конца июня.

В настоящий момент Адриен Рабио находится в расположении сборной Франции на чемпионате Европы. В первом матче турнира команда обыграла Австрию (1:0).