Мартинелли: Мы будем бороться за все трофеи

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли высказался об амбициях клуба в предстоящем сезоне.

Футболист заявил, что сейчас у «Арсенала» молодая команда, которая имеет огромный потенциал.

— Мы будем вести борьбу за победу во всех турнирах: чемпионат Англии, Кубок, Лига чемпионов. Болельщики верят в нас, — цитирует Мартинелли Diario AS.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Арсенал» занял вторую позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» всего на два балла.

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 16 августа.