«Астон Вилла» договорилась о трансфере игрока «Челси»

Похоже, левый защитник Ян Матсен продолжит карьеру в «Астон Вилле». Как сообщает авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн, бирмингемский клуб договорился о трансфере Матсена с «Челси». 22-летний нидерландец может подписать с «вилланами» трудовое соглашение сроком на шесть сезонов.

В настоящий момент Ян Матсен находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате Европы.

Стоит сказать, что вторую часть сезона 2023/2024 Ян Матсен провёл в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. В прессе появлялась информация о желании «шмелей» выкупить контракт футболиста у «Челси».

Отметим, что «Астон Вилла» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.