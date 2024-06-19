Клуб Серии А начал переговоры по Гринвуду

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда остаётся обсуждаемым. Не исключено, что воспитанник «красных дьяволов» продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, переговоры по Гринвуду начал «Лацио». Римский клуб может купить 22-летнего форварда в 30 миллионов фунтов.

Ранее слухи активно связывали Гринвуда с другим клубом из Италии – с «Ювентусом».

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд выступает в аренде за испанский «Хетафе». В 36 официальных играх за этот клуб нападающий забил 10 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров.