УЕФА не даст добро на трансфер Тодибо в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает в летнее трансферное окно усилить оборонительную линию. «Красные дьяволы» интересовались защитником Жаном-Клером Тодибо из «Ниццы», но подписание 24-летнего игрока маловероятно, о чём рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Проблема заключается в правилах УЕФА. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» и «Ницца» имеют общего владельца – компанию INEOS. Кроме того, «красные дьяволы» и «орлята» будут играть в одном еврокубковом турнире – в Лиге Европы. В общем, УЕФА не даст зелёный свет на такой трансфер.

Таким образом, «МЮ» нужно переключаться на других кандидатов.