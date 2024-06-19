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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперклуб АПЛ сделал запрос по Хвиче

19 Июня 2024 • 19:16 Комментировать

Будущее атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии остаётся обсуждаемой темой. В последние недели слухи активно связывали 23-летнего грузина с «ПСЖ». Впрочем, у Хвичи есть и другие варианты. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Экрем Конур, запрос по ситуации Кварацхелии сделал «Ливерпуль».

Ранее представители Кварацхелии говорили о желании игрока покинуть «Наполи». Впрочем, клуб Серии А настраивает на том, что грузинский футболист этим летом не продаётся.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хвичу Кварацхелию в 80 миллионов евро.

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Ливерпуль Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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