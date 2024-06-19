Суперклуб АПЛ сделал запрос по Хвиче

Будущее атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии остаётся обсуждаемой темой. В последние недели слухи активно связывали 23-летнего грузина с «ПСЖ». Впрочем, у Хвичи есть и другие варианты. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Экрем Конур, запрос по ситуации Кварацхелии сделал «Ливерпуль».

Ранее представители Кварацхелии говорили о желании игрока покинуть «Наполи». Впрочем, клуб Серии А настраивает на том, что грузинский футболист этим летом не продаётся.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хвичу Кварацхелию в 80 миллионов евро.