«Бавария» и Пальинья – полной договорённости ещё нет

«Бавария» и «Фулхэм» движутся навстречу друг другу в переговорах по полузащитнику Жоау Пальинье. При этом полной договорённости по трансферу 28-летнего футболиста между клубами ещё нет. Об этом рассказывает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

В настоящий момент «Бавария» предлагает за Пальинью 43-45 миллионов евро. Португалец может заключить с грандом Бундеслиги контракт сроком до середины 2028 года. Между Пальиньей и «Баварией» есть устная договорённость. Футболист оптимистичен по поводу возможного переезда в Мюнхен этим летом.

Отметим, что за «Фулхэм» Жоау Пальинья играет с лета 2022 года.