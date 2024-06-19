Слот предположил, почему его пригласил «Ливерпуль»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что у него есть сходство с бывшим наставником команды Юргеном Клоппом.

— Думаю, что у нас есть сходство. Наверное, это одна из причин, почему меня пригласил «Ливерпуль». Когда какой-то стиль игры приносит успех на протяжении длительного времени, то этот путь хочется продолжать, — приводит слова Слота пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, после окончания сезона Юрген Клопп решил оставить пост главного тренера «Ливерпуля», который он занимал с 2015 года.

По итогам минувшего сезона Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 38 турах.