«Астон Вилле» интересен игрок сборной Нидерландов из «Челси»

В следующем сезоне «Астон Вилла» будет представлять Англию в Лиге чемпионов. Разумеется, бирмингемский клуб рассчитывает усилить состав, чтобы иметь возможность успешно выступать на всех фронтах.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Астон Вилла» присоединилась к дортмундской «Боруссии» в гонке за левым защитником Яном Матсеном. Вторую часть сезона 2023/2024 Матсен провёл в «Боруссии» в аренде. Права на 22-летнего футболиста принадлежат «Челси».

В настоящий момент Ян Матсен находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате Европы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.