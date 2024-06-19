Мартинелли ответил, боится ли конкуренции в «Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли ответил, боится ли конкуренции в своей команде. Напомним, этим летом «канониры» хотят усилить свой состав новым форвардом.

«Игроки, которые играют за «Арсенал», одну из лучших команд мира, очень и очень хороши. У нас выдающаяся команда, в которой много игроков невероятного качества. Клуб должен иметь лучших футболистов, чтобы иметь шанс взять чемпионство. Болельщики счастливы, когда приходят качественные игроки, которые улучшают команду. Спортивный директор Эду Гаспар и тренер Микель Артета выбирают новичков, это зависит только от них. Этот вопрос не наше дело. Мы должны работать на поле», – цитирует бразильца AS.