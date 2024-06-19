«Тоттенхэм» не ведёт работу по трансферу полузащитника «Ювентуса»

Лондонский «Тоттенхэм» не ведёт работу по трансферу полузащитника туринского «Ювентуса» Уэстона Маккенни. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Анге Постекоглу не заинтересована в приглашении американского хавбека.

В настоящий момент Маккенни ближе к переходу в «Астон Виллу», которая вместе с Уэстоном должна заполучить Самуэля Иллинга и 20 миллионов евро. «Ювентус» взамен рассчитывает получить опорного полузащитника Дугласа Луиса.

Напомним, Маккенни ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе «Лидса», который в сезоне-2022/23 вылетел в Чемпионшип. В прошлом розыгрыше итальянской Серии А Уэстон отметился 7 результативными передачами.