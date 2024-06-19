Вегхорст может перейти в топ-клуб своей страны

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст может вернуться на родину. Как сообщает гуру трансферных инсайдов Фабрицио Романо, в продвинутой стадии переговоров по условиям контракта с 31-летним футболистом находится «Аякс». Представители амстердамского клуба и футболиста уверены в заключении сделки.

Дальше должны последовать переговоры между «Аяксом» и «Бёрнли». Именно английскому клубу принадлежат права на Вегхорста. При этом сезон 2023/2024 форвард провёл в «Хоффенхайме» на правах аренды.

Напомним, что Ваут Вегхорст забил победный гол в первом матче сборной Нидерландов на Евро-2024.