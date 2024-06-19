«Барселона» приняла решение по Канселу

Каталонская «Барселона» решила, что делать с правым защитником Жоау Канселу, который в последнем сезоне выступал за «сине-гранатовых» на правах аренды из «Манчестер Сити».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что руководство «Барселоны» работает над продлением аренды Канселу ещё на один сезон. Главному тренеру Хансу-Дитеру Флику нравится Жоау, поэтому клуб пытается сохранить 30-летнего португальца в составе.

Напомним, у Канселу есть контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года. По этой причине «горожане» хотят продать португальца на постоянной основе уже в это трансферное окно, чтобы через год не делать скидку.