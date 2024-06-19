«Бавария» может сэкономить, если Тухель найдёт новый клуб

Бывший главный тренер «Баварии» Томас Тухель договорился с руководством мюнхенского гранда о схеме выплаты неустойки за досрочное прекращение сотрудничества.

Как стало известно журналистам Bild, немецкий специалист должен получить около десяти миллионов евро компенсации. Отмечается, что часть этой суммы может быть аннулирована, если тренер найдет новую команду до июня 2025 года.

Напомним, что под руководством Тухеля «Бавария» провалила прошлый сезон, не выиграв ни одного трофея. Новым главным тренером команды был назначен бельгийский специалист Венсан Компани.